年後大禮 洛馬搶下2,600億F-35訂單

從美國前往日本的F-35A戰機。（圖/美軍DVIDS網站）

美國國防部於週五宣布一筆大訂單，將向洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）訂購90架F-35型戰機（F-35 Lightning II），這筆訂單總價值高達85億美元（約2,652億台幣），此一利多讓洛馬公司當日股價上漲約1個百分點。而本次訂單價格也在川普（Donald Trump）抨擊後首度大幅降價，相比先前的訂單，每架F-35戰機售價平均便宜了700萬美元（約2.18億台幣），讓五角大廈（Pentagon）省下約7.28億美元（約227億台幣）的經費。

據美國CNBC新聞網報導，美國最新一代的F-35隱形戰機，先前被川普批評太貴又浪費錢，讓製造商洛克希德馬丁公司相當頭疼。如今最新的訂單宣布，五角大廈將以每架約9,500萬美元（約29.6億台幣）的價格，向洛馬公司訂購90架F-35戰機，總價值約為85億美元（約2,652億台幣）。洛克希德馬丁公司表示：「川普總統個人的介入讓戰機售價降低，也感謝國防部增加訂單數量，讓我們能有更大空間進行調整。」其中本次訂單中，空軍的F-35A降幅最大，達到約7.3%的降價幅度。

屬於海軍機種的F-35B戰機。（圖/美軍DVIDS網站）

停泊於美國華盛頓號航空母艦上的F-35C型艦載機。（圖/美軍DVIDS網站）

F-35戰機是美軍與其盟友最新一代的隱形戰機，共分為A、B、C三種型號，其中F-35A屬於傳統空軍型號、B型則屬於海軍的垂直起降戰機，而C型是艦載機。F-35戰機的研發計畫由美軍領頭，聯合英、澳、日、加、以色列等十國，投入超過400億美元（約1.24兆台幣）進行研發，目的是要取代當前的F-16（F-16 Fighting Falcon）和F-18「大黃蜂」戰機（McDonnell Douglas F/A-18 Hornet）。目前F-35A與F-35B型已投入美軍服役，亞太地區的日本也於去年年底迎來首架F-35戰機進駐，以色列空軍更是大手筆購入多架戰機，用來加強其空戰優勢。

川普當選之後，曾多次公開批評F-35戰機太浪費經費，甚至揚言要其對手波音（Boeing）重新評估F-18「大黃蜂」戰機升級的方案並給出新的報價，讓洛克希德馬丁公司非常緊張，該公司的執行長瑪莉蓮修森（Marillyn Hewson）更親赴紐約向川普彙報。如今訂單一出，應能讓洛克希德馬丁公司心中的大石頭暫時放下。

(中時電子報)