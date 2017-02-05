杜特蒂終止和談 菲共高幹蹲回牢房
在菲律賓政府與菲律賓共產黨各自宣布終止停火之後，總統杜特蒂進而宣布終止暫停和談，並警告先前釋放的菲共成員「回到牢裏」。
杜特蒂今天凌晨在納卯市為雙親掃墓時，向當地媒體記者說，除非有迫切的理由，否則政府與菲共的和談不會再繼續下去。
他說，「如果我認為這當中有搞花樣的話，我不會浪費時間。」
成立於1968年，菲共透過武裝支翼「新人民軍」在鄉下地區作亂多年，歷任政府與菲共的和談停停走走，2012年艾奎諾三世拒絕釋放菲共政治犯，談判再次破局。
菲共創始人席森（Jose Maria Sison）是杜特蒂大學時的教授，杜特蒂上任後，雙方達成和談的前景一度被外界看好。
杜特蒂已先釋放數名菲共高幹，讓他們參與和談，並特別開放內閣職位予菲共成員，還於去年7月率先宣布單方面停火，展現高度的誠意。
之後，雙方談判小組在奧斯陸及羅馬完成了數輪談判，但菲共方面最近要求杜特蒂進一步釋放400多名菲共政治犯，並於1日宣布終止與政府軍停火作為要脅，杜特蒂一怒之下，於3日同樣終止停火。
杜特蒂說，這些政治犯是因犯罪而入獄，本不應隨便釋放，他宣布取消先前獲釋的菲共政治犯的護照，並要他們主動投案返回監獄，否則將派出情治人員追查行蹤。
根據軍方說法，新人民軍最近對政府軍發動多場攻擊，至少6名官兵死亡，另3名軍人被綁架，近3000戶家庭流離失所。
杜特蒂向菲共放話，「你們想再打50年，那就來，我樂意奉陪。」
他已指示目前正在羅馬與菲共談判的小組返國，「我不得不告訴菲律賓人民，與菲共的和談恐怕不會在這一世代實現。」1060205
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。