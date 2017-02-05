杜特蒂終止和談 菲共高幹蹲回牢房

我要評比

在菲律賓政府與菲律賓共產黨各自宣布終止停火之後，總統杜特蒂進而宣布終止暫停和談，並警告先前釋放的菲共成員「回到牢裏」。

杜特蒂今天凌晨在納卯市為雙親掃墓時，向當地媒體記者說，除非有迫切的理由，否則政府與菲共的和談不會再繼續下去。

他說，「如果我認為這當中有搞花樣的話，我不會浪費時間。」

成立於1968年，菲共透過武裝支翼「新人民軍」在鄉下地區作亂多年，歷任政府與菲共的和談停停走走，2012年艾奎諾三世拒絕釋放菲共政治犯，談判再次破局。

菲共創始人席森（Jose Maria Sison）是杜特蒂大學時的教授，杜特蒂上任後，雙方達成和談的前景一度被外界看好。

杜特蒂已先釋放數名菲共高幹，讓他們參與和談，並特別開放內閣職位予菲共成員，還於去年7月率先宣布單方面停火，展現高度的誠意。

之後，雙方談判小組在奧斯陸及羅馬完成了數輪談判，但菲共方面最近要求杜特蒂進一步釋放400多名菲共政治犯，並於1日宣布終止與政府軍停火作為要脅，杜特蒂一怒之下，於3日同樣終止停火。

杜特蒂說，這些政治犯是因犯罪而入獄，本不應隨便釋放，他宣布取消先前獲釋的菲共政治犯的護照，並要他們主動投案返回監獄，否則將派出情治人員追查行蹤。

根據軍方說法，新人民軍最近對政府軍發動多場攻擊，至少6名官兵死亡，另3名軍人被綁架，近3000戶家庭流離失所。

杜特蒂向菲共放話，「你們想再打50年，那就來，我樂意奉陪。」

他已指示目前正在羅馬與菲共談判的小組返國，「我不得不告訴菲律賓人民，與菲共的和談恐怕不會在這一世代實現。」1060205

(中央社)