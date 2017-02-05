黨魁選舉挺誰 馬英九：還沒登記不知道
中國國民黨主席選舉競爭激烈，有5人表態參選，前總統馬英九今天被問到支持誰時說，還沒有登記，還不知道。
今天是農曆正月初九，台灣習俗的天公生，馬英九一早到指南宮參拜，除肯定指南宮對地方的幫助，也祈求風調雨順、颱風小，振興經濟、出口多。
馬英九表示，他第一次到指南宮是民國50年的春節，到現在超過50年，「不小心透露我的年齡」；小學五年級時，有同學住木柵，因此來指南宮，小時候喜歡看武俠小說，到山上發現像到武林勝地的感覺。
談到指南宮的交通，馬英九說，指南宮山區的交通是有，但不是很方便，他擔任台北市長時，有人建議興建纜車，經評估可兼顧環保、交通、觀光，2年時間就把纜車建好。馬英九話鋒一轉談到北投纜車說，到現在都還沒好，差這麼多。1060205
(中央社)
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