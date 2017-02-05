茉莉書店首參台北書展 邀民眾換二手書

(中央社記者鄭景雯台北5日電)茉莉二手書店結合「環保、公益、閱讀」的理念，今年首次參加台北國際書展，邀請書友8日至13日攜帶愛書到書展捐書或交換。

二手書承載了書本主人的回憶，比新書更多了一份情感的溫度。茉莉二手書店作為傳遞二手書的平台，除讓書本中的知識能夠再次被閱讀外，也期望將二手書的情感與溫度傳遞到每一位喜愛閱讀的書友心中。

2017年台北國際書展8日開幕，茉莉二手書店今年首次參展，屆時將邀請民眾帶愛書到現場交換或捐書。另外也與書展基金會邀請知名編輯傅月庵與北京立體書博物館館長文自秀，在11日舉辦「珍本古籍公益拍賣會」，募得善款、珍本拍賣盈餘將全數支持家扶基金會「愛閱讀計畫」。

茉莉二手書店在書展內打造一座樹型書架「分享樹」，融合「環保、公益、閱讀」理念的互動設計，書友們可以在「分享樹」的每本書上，看到書本前任主人想分享給下一位書主人的話語，也可以在自己帶來的書籍上留下給後人的小紙條，將對閱讀的感動透過書籍的交換傳遞下去。

2017台北國際書展8日至13日在台北世貿一館、三館舉行。1060205

(中央社)