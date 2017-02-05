茉莉書店首參台北書展 邀民眾換二手書
(中央社記者鄭景雯台北5日電)茉莉二手書店結合「環保、公益、閱讀」的理念，今年首次參加台北國際書展，邀請書友8日至13日攜帶愛書到書展捐書或交換。
二手書承載了書本主人的回憶，比新書更多了一份情感的溫度。茉莉二手書店作為傳遞二手書的平台，除讓書本中的知識能夠再次被閱讀外，也期望將二手書的情感與溫度傳遞到每一位喜愛閱讀的書友心中。
2017年台北國際書展8日開幕，茉莉二手書店今年首次參展，屆時將邀請民眾帶愛書到現場交換或捐書。另外也與書展基金會邀請知名編輯傅月庵與北京立體書博物館館長文自秀，在11日舉辦「珍本古籍公益拍賣會」，募得善款、珍本拍賣盈餘將全數支持家扶基金會「愛閱讀計畫」。
茉莉二手書店在書展內打造一座樹型書架「分享樹」，融合「環保、公益、閱讀」理念的互動設計，書友們可以在「分享樹」的每本書上，看到書本前任主人想分享給下一位書主人的話語，也可以在自己帶來的書籍上留下給後人的小紙條，將對閱讀的感動透過書籍的交換傳遞下去。
2017台北國際書展8日至13日在台北世貿一館、三館舉行。1060205
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。