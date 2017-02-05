職業美足NFL 女球迷增至占近半
陽剛味十足的職業美式足球，近年聚焦於吸引更多年輕女性有成。職業美足聯盟NFL女發言人表示，女性已占球迷總數的45%。
路透社報導，NFL數年前還是男性宰制的天下，但現在聯盟已有2名女教練、2名女性主管、3名女老闆及1名女性首席安全官，雖然人數仍不多，但比起過去，至少已有明顯進步。
NFL市調副總裁法莉絲（Johanna Faries）在5日超級盃前夕、第2屆NFL女子高峰會上說：「我們希望提供球迷豐富的體驗，並思考打造最大的平台，能有機會帶進許多年輕女球迷。」
法莉絲指出，女性目前已占全聯盟球迷數的45%。
據專業體育線上資源網站「運動商務」（AthleticBusiness）的資料，NFL女性觀眾人數，2009到2013年成長了26%。網站還表示，2015年有530萬女性收看超級盃，在總觀眾人數114萬裡占了將近一半。
匹茲堡鋼人、綠灣包裝人、新英格蘭愛國者、達拉斯牛仔及休士頓德州人等隊，是擁有最多女性球迷的幾支主要隊伍。（譯者：中央社陳亦偉）1060205
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。