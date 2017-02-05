NBA》熱火真「火熱」 痛扁七六人10連勝
說起最近NBA最火燙的球隊，絕對是邁阿密熱火！靠著先發中鋒「白邊」懷塞德全場17投14中，拿30分、20籃板與3火鍋的雙20演出，熱火坐鎮主場輕鬆以125比102橫掃七六人，勇奪10連勝，近況實在好到不行。
靠著這波連勝氣勢，目前21勝30敗的熱火，在東區的排名也從第14，升到第12，距離暫居東區第8的活塞，僅有2.5場勝差，想要挑戰爆冷闖進季後賽並非不可能，就算他們本季走了韋德(跳槽公牛)、波許(血凝塊傷勢)兩大主力。
熱火最近能夠打出10連勝的主因，就是全新「三巨頭」逐漸成形，懷塞德搭配卓拉吉奇、威特斯兩名後場主將，讓熱火逐漸打出穩定攻守隊形，威特斯5日也拿全隊次高21分，卓拉吉奇16分、8助攻與4籃板。
反觀1月份戰績上揚的七六人，近日因為主力中鋒恩比德受傷缺陣，整個團隊再次變回季初不穩狀態，5日會吞3連敗不意外，伊耶索瓦此役攻下全隊最高21分，韓德生12分，主控麥克康奈11分、4助攻與2籃板。
(中時電子報)
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