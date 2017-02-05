全台道路評比 基隆路最不平 彰雲占用嚴重

實際作為評比項目：道路養護(排水、道路損壞與平坦度)、人行環境(植栽綠美化、全盲評級)、交通工程(標誌、標線、號誌)

根據官方最新出爐各縣市道路養護與行人環境大調查，在「實際作為」上，表現倒數最差前三名是基隆市、台東縣與雲林縣。尤其基隆不管在「道路平坦度」、「人行道鋪面安全」上，表現都是最糟。彰化、雲林人行道遭私人物品、汽機車占用嚴重。花蓮則是人行道無障礙設計最爛。

內政部營建署近日完成「2016年全台道路養護及行人環境考評」，該考評分為「政策作為」與「實際作為」兩大項，與民眾感受直接相關的實際作為上，共有「道路養護」(排水、道路損壞平坦度)、「行人環境」(綠美化、無障礙設計)與「交通工程」(標誌、標線設計)三項評比。

拿下「優等」，前三名縣市都是直轄市，依序為台北、台南與新北，六都之中只有桃園市表現較差，名次第九，還輸給很多非直轄縣市。表現「普通」的後段班乙等縣市有8個，墊底是基隆市，依序為台東縣、雲林縣、花蓮縣、彰化縣、新竹縣、嘉義縣、苗栗縣。

在學者專家、官方代表實地赴各縣市抽樣道路調查下，發現各縣市在路面的「潔淨」、「排水」上，表現都不差。但與車輛行駛最相關的「道路損壞與平坦度」上，基隆在22縣市中表現最差。管線挖埋回填的鋪面平整度方面，遭發現回填後有許多高低差情況，影響用路人行車安全。其他苗栗、雲林同樣也有龜裂及坑洞情形。

在「人行道舒適度」上，台北市在路旁植栽與維護最好，「人行道暢行度」上，新竹市、雲林、嘉義市、台東、澎湖、花蓮，都列為需改善縣市，不但路面淨寬不到1.5公尺，部分路段甚至連0.9公尺都沒有，造成行人行走不便。至於花蓮在無障礙設施設計全台最不良，部分路口未設置路緣斜坡，輪椅族無法順利上下人行道。「人行道阻礙」上，則以基隆、彰化、雲林遭私人物品占用，或汽機車停放人行道最為嚴重。

「人行道鋪面安全」上，各縣市表現都不好，但基隆與嘉義縣尤其糟糕，舖面破損面積最多最大，讓人行走容易跌到。

近年來，各縣市都在推動自行車道，這項調查也新增「行人及自行車設施」的標誌考察，結果身為直轄市的桃園，表現卻是全台最差，不但有自行車專用道地點設置錯誤問題、部分路口未劃設行穿線，甚至人流較大路口也都沒有設行人專用號誌。其他像是嘉義縣、花蓮與金門也都是被列為急待改善縣市。

對於基隆全台表現墊底，營建署道路工程組組長張之明解釋：「它有先天不足問題，山地地形較多關，加上養護經費相對較少。」。他說這次調查，可發現中南部騎樓占用問題最嚴重，中央只能多編預算讓地方政府推動劃設停車格等。對於表現優良縣市，中央將給予1000萬的相關建設經費申請，不好的縣市則希望藉由評比排名推動其改善。

(中時)