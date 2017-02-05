毒蟲不想當啃老族 自力更生卻行搶
基隆郭姓男子疑欠錢買毒，昨(4日)晚9時許持預藏玩具槍至仁二路郵局前埋伏，行搶32歲妙齡女子包包，雙方發生拉扯，最後遭熱心陳姓現役軍人壓制在地。他落網後辯稱，長期失業在家不想靠母親供養，「想自力更生」，但卻用錯方法。
警方調查，郭男有強盜、搶奪、竊盜、毒品前科，曾有因缺錢買毒品犯下搶奪罪。昨天晚間落網後供稱，因為長期失業在家靠母親供養，「想要自力更生」，才會想到持槍行搶。
昨天晚間9時許，38歲的郭男預藏BB彈玩具手槍在身上，跑到市區仁二路郵局前，對剛從ATM領完錢32歲連姓女子大喊「搶劫！把包包拿出來。」
連女不從而與郭男發生拉扯，同時高喊「救人喔！搶劫喔！」呼救援助，期間郭男預藏玩具槍不慎掉出，嚇壞附近居民，但還是有3名熱心市民加入阻擋。
當時海軍168艦隊的34歲陳翰諹現役軍人正巧休假外出，撞見郭男犯案加入圍捕行動，將郭男壓制在地交由派出所員警，最後將他上銬並查扣玩具槍。昨天移至基隆市一分局偵查隊調查，訊後依準強盜罪嫌移送法辦。
(中時)
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