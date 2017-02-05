阿里山沒去成 車禍陸客團員遺憾

昨天在高雄車禍受傷的陸客團團員除女領隊洪璐仍住院，其餘都已出院，全團今天上午仍留在飯店休息，明天將從桃園搭機返回大陸，因車禍攪局阿里山沒去成，部分團員感到遺憾。

高雄市世和旅行社承攬的26名大陸浙江寧波旅遊團，1日由桃園入境，行程6天5夜，團費人民幣6500元（折合新台幣約3萬元），全團入境後由倪姓台灣導遊及王姓司機陪同已走過野柳、故宮、日月潭、西子灣等景點，昨天原定到阿里山，明天離境。

全團昨天上午搭乘遊覽車到西子灣轉往左營購物行程途中，王姓駕駛誤闖河西路台鐵限高涵洞，全車一頭撞上，動彈不得，車頭前座嚴重凹陷變形，造成洪璐等21名陸客團員輕重傷，倪姓導遊當時也彈出座位，跌滾到地摔傷，他回神後即協助救人。

事發後，洪璐等21名受傷的陸客團員分別送醫，倪姓導遊也自行就醫。其中，洪璐頭部外傷，有輕微顱內出血，意識清醒，生命徵象穩定，住院療傷中，其餘都已出院。

該團年紀最大的是74歲謝老先生腰部挫傷，他一家9口首度來台旅遊，其中有5人受傷，全是輕傷。

謝老先生與老伴在女兒、女婿及兒孫陪同下來台旅遊，這幾天走過日月潭、西子灣等地，對台灣印象很好，他說，此行一心想去阿里山，卻因這場車禍去不成，相當遺憾。

剛訂婚的洪璐仍住院中，雖無生命危險，但團員們仍希望明天能在機場見，一起回家。

接團的高雄世和旅行社表示，上午團員仍在飯店休息討論後續行程，可以確定的是全團明天將如期搭機返回大陸。至於洪璐明天是否出院跟大家回去，要視醫師評估，洪璐家人則不會來台探視。

世和旅行社說，王姓駕駛肇事當時時速僅30公里，全團受傷團員雖大多是皮肉之傷，但第一時間仍將他們全數送醫檢查，確定無礙後才出院，他們均有投保旅遊責任險，醫藥費由保險負責。1060205

(中央社)