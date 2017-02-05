大谷經典賽傷退 張本勳：雙刀流是主因

大谷翔平受傷退出經典賽，前日職球星張本勳認為雙刀流是受傷主因。(美聯社資料照)

日本「雙刀流」大谷翔平，因為右腳踝傷勢，導致退出經典賽日本代表隊陣容，讓日本隊投手戰力受到打擊，日職生涯擊出3085支安打的傳奇球星張本勳，今針對傷勢做評析，認為是因為雙刀流的關係，導致受傷。

張本勳說，之前就對於雙刀流做出反對，因為如果同時進行投球與打擊，很容易造成一方面的訓練量不足，包含跑步方面的練習，這都成為了這次受傷的主因之一。

目前大谷翔平傷勢，認為是在去年日本一第四戰跑壘時所產生，導致腳踝骨頭部分受傷，恐有開刀的必要性。

(中時電子報)