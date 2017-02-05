我要評比

2月5日中視午間新聞速速報

【燈會擠爆 小奇雞吸睛 民眾塞爆西門町】

台北燈節一改慣例，在鬧區西門町舉行，但主燈跟舞台區，就設置在捷運站出口對面，人潮把動線都給堵死了，有民眾說根本寸步難行。

【低溫5度 週五下探8度 首颱梅花恐生成】

氣象局指出，周四起鋒面通過及強烈大陸冷氣團南下，周五、六中部以北沿海空曠地區低溫下探10至11℃，民眾要注意溫度變化，至於在菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，有機會增強為今年第一號颱風「梅花」。

【禁全酒測 停等紅燈酒測 警署下令禁止】

北部某派出所員警趁機車騎士等候紅燈之際，持酒精檢知器，對大批騎士逐一酒測，一旁民眾拍下影片，引發網友非議，認為警察不分青紅皂白攔車酒測，有戕害人權疑慮；警政署得知後，已發文各警局，嚴禁員警用這樣的方式執法。}

還有哪些新聞你不可不知？ 請鎖定今天中午12點主播蔣育圻播報的中視午間新聞！

(中時電子報)