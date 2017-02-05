南投工商普查6日起運作 籲商家配合
南投縣工業及服務業普查處明天成立，縣內2萬3000多家固定營業場所是普查對象，呼籲企業及商家配合，以利制定經濟政策。
5年1次的工業及服務業普查4月15日到6月15日進行，配合作業，南投縣工業及服務業普查處明天揭牌運作，普查期間，普查員會佩戴普查員證、會遞送致受訪戶函、不會洩漏個人資料、不會詢問普查表以外資料、不會要求提供帳戶或存摺，「3不2會」安心保證。
南投縣副縣長陳正昇說，縣內普查家數約2萬3000多家，藉由蒐集客觀統計資訊，提供最新企業營運現況、產業發展趨勢、掌握在地經濟發展、兼顧區域均衡，也是產業發展計畫、招商引資、城市行銷重要參考資料，呼籲商家配合訪查。
縣府主計處表示，縣內從事工業、服務業的工商企業或場所單位，不論是公民營、公司、非公司組織、已登記或未登記，只要有固定營業場所商家，都是訪查對象，希望企業及商家配合政府普查，提供詳實資料。
主計處表示，強化產業國際分工定位、數位化營運資訊、蒐集企業軟實力是蒐集重點，除廠商基本營運資料，將深化蒐集企業海外生產製程與供應商關係、三角貿易國內供應程度、跨國企業國際分工概況、企業管理資訊化程度、企業創新、無形資產等資料。1060205
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。