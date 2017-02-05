南投工商普查6日起運作 籲商家配合

南投縣工業及服務業普查處明天成立，縣內2萬3000多家固定營業場所是普查對象，呼籲企業及商家配合，以利制定經濟政策。

5年1次的工業及服務業普查4月15日到6月15日進行，配合作業，南投縣工業及服務業普查處明天揭牌運作，普查期間，普查員會佩戴普查員證、會遞送致受訪戶函、不會洩漏個人資料、不會詢問普查表以外資料、不會要求提供帳戶或存摺，「3不2會」安心保證。

南投縣副縣長陳正昇說，縣內普查家數約2萬3000多家，藉由蒐集客觀統計資訊，提供最新企業營運現況、產業發展趨勢、掌握在地經濟發展、兼顧區域均衡，也是產業發展計畫、招商引資、城市行銷重要參考資料，呼籲商家配合訪查。

縣府主計處表示，縣內從事工業、服務業的工商企業或場所單位，不論是公民營、公司、非公司組織、已登記或未登記，只要有固定營業場所商家，都是訪查對象，希望企業及商家配合政府普查，提供詳實資料。

主計處表示，強化產業國際分工定位、數位化營運資訊、蒐集企業軟實力是蒐集重點，除廠商基本營運資料，將深化蒐集企業海外生產製程與供應商關係、三角貿易國內供應程度、跨國企業國際分工概況、企業管理資訊化程度、企業創新、無形資產等資料。1060205

(中央社)