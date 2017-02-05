紐約法拉盛大遊行團拜賀新年
大年初八，駐紐約台北經濟文化辦事處今天舉行新春團拜，轄區各大僑團200多人參與，互道雞年行好運。法拉盛社區也舉行盛大新年遊行活動，吸引群眾頂著低溫觀賞。
新春團拜活動在法拉盛華僑文教中心舉行，駐紐約台北經文處處長徐儷文感謝及期盼僑領繼續發揮正面能量，協助政府拓展外交，深化轄區4州與台灣經貿文教等各領域實質合作與交流。
她還提及非政府組織「自由之家」（Freedom House）公布最新年度報告，台灣的自由程度總分超越美國，是過去10年來首次躍升至「最自由」國家行列。中華公所主席蕭貴源當場學公雞叫，聲如洪鐘，博得僑領們的掌聲。
台灣會館理事長陳春蘭則期盼老新僑繼續為台灣打拚。新上任的僑教中心主任黃正杰還在現場安排迎春揮毫、剪紙藝術、捏麵人等文化展演活動，還有新澤西州中文學校的舞龍舞獅及客家舞等表演。
另外，法拉盛華商會主辦的年度紐約華人新年大遊行今天也在法拉盛市中心緬街（Main Street）登場，約有1萬人參加，30輛各式花車，吸引數萬人冒著低溫觀賞，破歷年記錄。
紐約州副州長胡楚爾（Kathy Hochul）、紐約市主計長史特林格（Scott Stringer）以及紐約市議員顧雅明等民選官員也在活動中一同走春。1060205
(中央社)
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