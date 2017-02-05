冷空氣將南下 注意通風防一氧化碳中毒
入冬最強的一波冷空氣預計在元宵節前夕南下，嘉義市消防局表示，隨著氣溫劇降，民眾緊閉門窗之際，應注意通風，慎防一氧化碳中毒。
入冬以來最強冷氣團預計週四（9日）南下，強度接近寒流，預測週五、六低溫有機會下探攝氏10度，嘉義市消防局提醒民眾在天氣劇烈變化時，應注意室內通風，防範一氧化碳中毒。
消防局指出，根據國際媒體報導，最近德國有6名青年疑似在小屋內燒柴爐，不幸陳屍屋內；美國加州柏克萊也有一對夫婦死於一氧化碳中毒。天氣愈寒冷，更愈要注意室內通風環境。
消防局表示，台灣發生一氧化碳中毒事件，主要以不當使用室內燃氣熱水器居多，但也有發生過室內通風不良、使用爐碳烹飪造成事故的例子。
消防局提醒民眾，雖然天氣寒冷，室內還是要保持良好通風環境，並檢視居家環境，排除一氧化碳中毒的危險因素。
消防局表示，若民眾有頭暈、噁心、想吐的集體症狀發生時，很有可能是一氧化碳中毒的徵兆，此時一定要立刻打開門窗，同時檢查燃氣熱水器使用情況，並撥打119，以確保生命財產安全。1060205
(中央社)
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