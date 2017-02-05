郝龍斌：新人好還是舊人好要問基層

宣布參選中國國民黨主席的副主席郝龍斌今天說，選黨主席的問題不是新人還是舊人，重點是誰做得比較好；新人好還是舊人好，要問民眾、議員、里長乃至各地常委等深耕基層的人。

郝龍斌今天早上出席國民黨內湖區慶生會暨新春團拜活動，他會前受訪做上述表示。

國民黨主席洪秀柱日前出席台北市黨部新春團拜時指出，台北市現在什麼德性，跟以前比「新人不如舊人好」，引發外界聯想是否暗指黨主席選舉。郝龍斌受訪表示，問題不是新人還是舊人、誰是新人誰是舊人，重點是誰做得比較好，誰能真正反應民意黨意的問題。

郝龍斌說，黨內選舉爭取黨內同志支持，要靠理念、方向、政策、路線，他在每個場合跟黨內同志溝通過程中都非常好，在過年期間他到眷村、同鄉會或黨員聚會地方，黨員對他反應都很熱烈。

郝龍斌稍後致詞時表示，這次他要選黨主席，有記者問他，新人好還是舊人好？他說不是問他，是問在場民眾、議員、里長乃至各地常委，要問這些深耕基層的人，他隨後立刻問在場所有人：「各位，新人好舊人好？」引起一陣笑聲。

他說，台北市大家都有感受，不需要他跟大家報告，不是看民主進步黨壞就希望大家支持國民黨，國民黨要做得好、超越民進黨，讓民眾有感，國民黨才能再起；這是他為何積極辦核災公投連署，只有透過號召民眾一起站起來，連署反對，最後達成目標。

郝龍斌指出，軍公教年金改革或一例一休，這些民進黨做不好的事情，國民黨不能在旁邊看笑話，要做得比民進黨好，提出具體意見和政見，國民黨唯有超越民進黨，才能重返執政。

他最後也表示，如果他當黨主席，2018年一定把台北市拿回來，只有把台北市拿回來，國民黨就穩住了，接著2020年透過努力重返執政。1060205

(中央社)