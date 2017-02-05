大馬華人拜天公不手軟 聲勢勝初一

儘管今年馬來西亞因經濟不景氣而減少新年歡樂氣氛，但福建人最重視的年初九「拜天公」祭祀活動卻聲勢不減，並且吸引不同種族共聚，體現大馬多元社會一同歡慶佳節的魅力。

雖然大馬政府這幾年不斷推動大型發展計劃，但自從前年執行消費稅後，打擊不少消費慾望，加上馬幣嚴重貶值造成進口商品昂貴，促使年貨採購力度下滑，許多商家都坦承今年行情比去年更差。

不過，祖籍福建的馬來西亞華人非常重視每年正月初九「天公誕」，在他們心目中甚至有「天公大過年」的心態，因此從年初五開始，大馬許多商家和民眾就為即將來臨的天公誕做準備，商家忙擺設供品，部分民眾提前貨比三家選購供品，讓店家交易熱絡。

由於拜天公的祭拜儀式越來越盛大，因此除了福建祖籍的民眾外，大馬其他籍貫華人如廣東、海南、客家人等也在近年加入拜天公行列，尤其客家人祭拜規模日益壯觀，使天公誕成了華人普天同慶的日子。

而享譽國際的吉隆坡美食街亞羅街（Jalan Alor）每年也會舉辦盛大的祭拜儀式，許多商家都會集體祭拜天公，除了在街角設置祭壇，並在長桌上擺設三牲、燒豬燒鴨、水果、糕點等，並施放鞭炮、煙火，象徵新一年的開始。其他種族如馬來人及印度人，還有外國遊客也會趁機加入共慶，感受熱鬧的大馬華人慶典。

另一大型慶祝活動位於檳城。由於檳城大多數華人都是福建人，因此每年天公誕慶祝活動就更為重視。在檳城最著名的祭拜地點姓周橋，除了有長達120尺長的大型神桌祭祀活動外，現場也有一些打扮成財神爺、金雞等吉祥裝扮人物讓大家拍照，並吸引了成千上萬的國內外遊客。1060205

(中央社)