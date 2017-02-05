台灣燈會在雲林 台鐵加開列車疏運

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2017台灣燈會在雲林，台鐵宣布，8日至19日每天傍晚5時至末班車，對號列車增停斗南站，並加開彰化嘉義區間車，共計62列次以疏運旅客。

今年台灣燈會在雲林，台鐵今天表示，為疏運賞燈人潮，8日起至19日，每天傍晚5時開始到末班車為止，所有對號列車增停斗南站，但普悠瑪號、環島觀光列車、團體列車及直達車除外。

另外，台鐵也將加開彰化=嘉義間區間列車，合計共62列次，有計畫前往賞燈的民眾可多加利用。

台鐵提醒，為便利民眾前往燈會會場，雲林縣政府將於斗六站及斗南站設置轉乘接駁點，旅客可在斗六站或斗南站轉乘接駁公車前往。1060205

(中央社)