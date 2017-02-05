關心原鄉農產 林全盼新思維創在地經濟

行政院長林全昨天前往台東了解原鄉農產現況，他今天在臉書說，希望能有更多人能夠一起，將更多的新思維帶入各個地方，在台灣各地創造屬於當地在地經濟。

林全昨天到台東視察行程，前往金峰鄉嘉蘭村排灣族小米及紅藜產銷班，了解原鄉農產現況。

他上午在臉書PO文說，「雨後的原鄉，空氣清新中帶了一點甘甜，迎接我們的是黃澄澄的小米以及色彩鮮艷的紅藜田，讓人忍不住想擁抱這片美麗的土地」。

林全說，紅藜及小米是台東縣金峰鄉的嘉蘭村原住民族特色作物，他們將紅藜和小米加工製作成餅乾或是用來調酒，做成創意料理，給予紅藜和小米新的價值。

在兼顧傳統文化特色下，導入新的創意與做法，提升紅藜和小米附加價值，創造屬於金峰鄉嘉蘭村的在地經濟。林全說，希望能有更多人能夠一起，將更多的新思維帶入各個地方，在台灣各地創造屬於當地在地經濟。1060205

(中央社)