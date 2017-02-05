台北血庫缺血 AO型快行動

台北捐血中心持續血荒，目前A、O型血最缺，O型只有3.6天存量，面對週一領血潮，血量可能持續下探，希望民眾踴躍捐血並維持定期捐血習慣。

根據台灣血液基金會統計，除台南、高雄捐血中心外，其餘捐血中心都有血液存量不足問題，尤其以台北捐血中心最為嚴重，A、B、AB型庫存量都亮黃燈（庫存量4到7天），O型更是紅燈（庫存量4天以下）。

台北捐血中心企劃課長陳絜先上午受訪時表示，各血型的立即可用血存量，A型有4天，B型6天、O型3.6天，AB型為4天。存量少主要與年假6天進帳2800袋血，但用掉4900袋，庫存就受影響。

陳絜先表示，醫院週六、週日沒開診，通常週一領用血量會飆高，光台北地區，週一一天平均領用3000袋，也曾領過3300袋，尤其A型、O型用的人多，以目前存量來看，很擔心庫存會持續探底。

根據捐血中心統計，週一捐血狀況普遍較不踴躍，一日約捐入1000袋，週間則進帳1500袋至2000袋，週六、週日則約在2500袋上下。以每日供需約1900袋到2000袋計算，每日若能捐入2200袋才能確保血庫飽滿無虞，但以現實狀況來說很難達成。

陳絜先說，捐血量容易受連假、天候因素影響，如台北容易因為連假變空城，加上天氣容易濕冷、降低民眾出門意願，若生病也不能捐血，捐血量自然拉不上來。尤其近日又將有寒流來襲，也很擔心屆時血庫又要血荒。

她表示，每當媒體報導血荒相關新聞，就會有很多民眾挽袖捐血，捐血中心也發現，很多捐血人都是很久沒來捐血者，如果大家都能維持定期捐血習慣，可以減少血液庫存不足問題。男性每年可捐1500c.c.，女性可捐1000c.c.，可養成一年捐2到3次的習慣。

有傳言指，捐血可減重。陳絜先表示，捐血可以促進新陳代謝，但不能減重，因為捐血只是流失水分，只要喝牛奶、飲料就會補回來。

不過，捐血確實可以幫忙監督身體狀況，有些人吃完大餐後來捐血，血液是乳糜血，血漿就不能用，捐血中心也會幫忙衛教，提醒民眾要注意飲食。1060205

(中央社)