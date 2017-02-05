機車行老闆扮強樑 變造贓車露餡被逮

陳姓機車行老闆春節假期變造偷來的機車，作為犯案工具連續在高雄市鳳山區飛車搶奪女子皮包後，棄置路旁露餡，警方依地緣關係循線逮人，全案依搶奪、竊盜、毒品等罪嫌送辦。

鳳山警分局在上月27日除夕夜獲報，轄區五甲三路有飛車搶奪案，搶走被害女子PRADA皮包1只，內有證件．信用卡等，損失新台幣2萬8000元，即組成專案小組積極偵辦，未料犯嫌食隨知味，大年初二深夜又在鳳山區文平街犯案，雖未得逞，卻導致陳女跌倒受傷。

案發10分鐘後，同一名特徵犯嫌再至鳳山區建國路三段搶走女騎士的橘紅色LV牌手提包，內有三星手機、證件及300元。

警方調閱沿路監視錄影帶發現，犯嫌犯案均騎乘贓車犯案，且頭載安全帽、口罩，專挑手拎名牌包女性下手行搶。

警方尋獲作案後丟棄贓車又發現，機車都遭改裝，且在短時間密集在鳳山區犯案，依地緣關係鎖定具機車修配技能的毒品、搶奪前科犯清查，發現陳男涉有重嫌，日前前往其開設的鳳山區文化西路機車行查緝，當場在陳嫌身上搜出安非他命3小包，總重1.67公克、吸食器2組、毒品收納盒2個、遭拆解贓車1台、砂輪機1台及作案用休閒鞋1雙。

警方指出，陳男為機車行負責人，有機車修配技能，利用所學犯案前先偷竊做案用機車，再立用砂輪機將機車引擎號碼及機車烙碼塗毀，又將機車拆解、解體，規避查緝。陳男另涉機車解體工廠部分，將再深入追查。 1060205

(中央社)