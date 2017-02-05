空氣污染危害心肺 更可能誘發老年癡呆

根據「轉譯精神病學」（Translational Psychiatry）醫學期刊的最新研究發表，空氣污染不只損及人體的心肺，更是誘發老年癡呆疾病如阿茲海默症的原因之一。

這項研究發現，高齡婦女若暴露於被汽車廢氣及濃密微顆粒重度污染的空氣中，罹患老年癡呆的可能性，幾乎增加兩倍。

而體內有誘發失智基因的婦女，若暴露於污染的空氣中，更是罹患阿茲海默症（Alzheimer）的高危險群。

這項追蹤全美65至79歲婦女健康狀況10年的研究另發現，體內有誘發失智基因的高齡婦女，若暴露於污染的空氣中，則罹患失智與輕度認知障礙的可能性，幾乎分別是3倍及4倍於體內有失智基因但遠離污染空氣的高齡婦女。

研究指出，空氣污染造成氣喘與損及心肺功能是當前普遍認知，不過空氣污染對大腦功能造成危害的相關研究，仍處於起步階段，這項發現足以說明，都市的煙塵是傷害高齡者大腦的關鍵因素。1060205

(中央社)