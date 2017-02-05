科學家：有這14項特質的女孩 男生別輕易放手

如果你身邊有這14種特質的女孩，別輕易放手。（達志影像/Shutterstock）

許多人感嘆好姻緣不好找，尤其在許多社會處在男女比例失衡下，更多人經常懷疑且不確定身邊的她是否就是「對的人」。科學家們在整理眾多研究數據和調查後，對男孩們提出了一個建議，「（如果你身邊）有以下14種特質的女孩，千萬別輕易放手。」

據美國商業內幕網（Business Insider）報導，科學家們整理出推薦的14種特質，並告訴男孩們，如果身旁的女孩擁有這些特質，千萬別放手、她就是你未來的最佳伴侶。

特質如下：

1.她比你聰明：擁有一個聰明的伴侶，能刺激男性不斷地挑戰自己的才智，並讓自身的心理狀態維持活躍。

2.她很誠實：相互坦承是許多伴侶的「理想」，如果這個女孩對你很誠實，那你找對人了。

3.樂觀外向：每個人在生活中都會遇到不如意和負面情緒，能有一個樂觀外向的伴侶，絕對能讓兩人的生活和情緒管理更加美好。

4.能溝通會妥協：兩個出身環境截然不同的人，在長期相處之下，必然會產生矛盾衝突，此時溝通和妥協是最終解決的良策，如果對方是個能溝通並能適時妥協的人，也能為感情長久加分。

5.她能欣賞你幽默：對於你說的冷笑話和段子，她都能適時地捧場，並成為你最佳觀眾。

6.能接受新事物：對於瞬息萬變的世界，能夠以開放的心態接受各種新奇的事物。

7.她願意支持你的目標：對於你的「遠大志向」，給予意見並願意支持。

8.與父母關係親近：和父母親的關係親近，並維持相當好的互動。

9.善解人意：心理學家指出，健康且快樂的長期關係是建立於善解人意和大方身上。

10.妥善處理爭執：爭執是伴侶之間不可避免的一塊，能否妥善處理爭執，經常是成敗的關鍵因素。

11.與你一起犯傻：人生難免犯傻，但如果她也願意和你一起傻，那你還等什麼？

12.她也擁有自己的人生目標：維持她一定的空間與隱私，鼓勵她也擁有一個值得拼鬥的人生目標，讓兩人在未來道路上能攜手並進，相互扶持與成長。

13.能容忍你的不足：「人非聖賢，孰能不過」，如果她能包容你的缺點與不足，那你也可以。

14.能原諒並寬恕他人：原諒和寬恕，往往是你我最難做到的兩項。

以上14點特質，不僅僅適用於女性，如果妳身邊也有這樣的男孩，同樣也別輕易放手，勇敢地繼續走下去吧！

(中時電子報)