《新紅樓夢》女星大解放 辣露美胸蜜尻超誘人

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蔣夢婕在《新紅樓夢》演出林黛玉一角爆紅，(圖／翻攝自蔣夢婕微博、新浪娛樂)

蔣夢婕大解放，曬性感好身材。(圖／翻攝自新浪娛樂)

蔣夢婕長腿誘人。(圖／翻攝自新浪娛樂)

大陸女星蔣夢婕在《新紅樓夢》演出林黛玉一角爆紅，近日她替雜誌拍攝寫真，一改氣質形象，爆乳解放好身材，性感指數爆表，令人驚艷。

蔣夢婕替《男人裝》拍攝一系列寫真照，穿上白色內衣大曬好身材，露出渾圓美胸和緊實蜜尻，畫面相當養眼，有別於昔日清純林黛玉形象，展現性感女人味一面，網友看了超驚艷，直呼「我夢想的身材」。

(中時電子報)