田弘茂：海基會做好了恢復交流準備

海基會董事長田弘茂5日在大陸台商春節聯誼活動上致詞。(陳君碩攝)

海基會董事長田弘茂5日出席大陸台商春節聯誼活動，他在致詞時表示，520以來已向對岸持續釋出善意，但並未被大陸接受，形成目前的僵局，他強調政府採取不預設政治立場、相互尊動、開放創新的立場，「不管任何時候，兩岸恢復交流和協商，海基會都做好了準備」。

田弘茂5日在大陸台商春節聯誼活動上指出，新政府上台以來，推動許多新政策時面臨多項挑戰，需要傾聽民意，也要與外界多加溝通，期能有效地解決問題。過去這一年，國際情勢產生重大變化，全球經濟成長則有復甦的跡象，我國經濟也穩健地復甦，期待出口隨國際景氣好轉而回升，加上政府正積極加速推動結構轉型，以及全面擴大基礎建設投資，皆有助於創造新的經濟成長動能。

田弘茂表示，海基會依據政府大陸政策，接受政府委託與授權，處理兩岸事務，從事「協商互動」、「促進交流」與「服務民眾」三大任務。在這三大任務中，服務民眾一直是重點業務，我們將持續加強服務能量，延伸服務的觸角，擴大服務的面向，讓需要的民眾及產業界都能夠以最容易的方式得到協助。不管任何時候兩岸恢復交流和協商，海基會都做好了準備。

田弘茂說，自520以來，總統致力維繫兩岸和平穩定關係，也向對岸持續釋出善意，期盼透過雙方良性互動，逐步化解對立和分歧。令人關注的是，自政黨輪替以來，我方高層所提出的各種磨合兩岸關係的建議，並未被大陸接受，形成目前的僵局。對於兩岸僵局能否解套，政府一直採取「不預設政治前提」、「相互尊重」及「開放創新」的立場，海基會將持續配合釋放善意，希望營造友善的對話環境，開啟雙方的溝通與合作。

田弘茂相信兩岸各界要多接觸，才能有助於鞏固和平發展的基礎，因此，兩岸唯有恢復建設性對話，才能拉近距離，我對兩岸關係和平穩定發展仍抱有信心，海基會將與相關主管機關共同審慎探究時局的變化，協助國人及台商共同因應即將來臨的挑戰。

(旺報)