吳新興2月中旬訪紐約 老新僑兼顧

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僑務委員會委員長吳新興17日將抵紐約訪問，隨後去華府、達拉斯及休士頓等地。紐約僑界積極準備以盛大僑宴歡迎吳新興，中華公所主席蕭貴源要僑領踴躍認桌。

吳新興去年5月就任後，原本排定夏天造訪大紐約僑界，後因故臨時取消。這次預定17到19日訪問紐約，是上任後首度來訪。除拜會中華公所所屬7大傳統僑團外，吳新興也將拜會法拉盛台灣會館，並分別接受華埠全僑公宴及大紐約台灣同鄉會晚宴。

吳新興另安排訪視法拉盛僑教中心，並與台灣商會幹部座談茶敘，鼓勵僑商返台投資。1060205

(中央社)