祥龍循古禮點睛 為民眾遶境祈福
2017苗栗（火旁）龍系列活動今天舉辦「祥龍點睛與貓貍客家龍競技」，總共有11尾神龍遵循古禮參與點睛儀式，象徵神明賜予靈氣附於龍身，為民眾遶境祈福。
苗栗（火旁）龍活動已經邁入第19年，上午在苗栗市玉清宮前廣場進行祥龍點睛儀式，由苗栗縣長徐耀昌、苗栗市長邱炳坤、客委會副主委楊長鎮、立法院民進黨團總召柯建銘率領產官學界人員共同向神明上奏表章，祈求神靈降臨。
根據傳統習俗，點睛儀式須先取雞血，摻入硃砂和米酒，再由參與上奏表章的官員和企業名人，以點睛筆將雞血硃砂從龍頭畫至龍尾，現場儀式完成，11尾龍隊即可幻化成為神龍。
11尾神龍在玉清宮前廣場，組成平安龍門，民眾穿越不但可獲贈五行龍符，還能為全家祈求平安，引來數百名鄉親排出長長的人龍，爭相穿越。
邱炳坤表示，祥龍點睛儀式是（火旁）龍活動中最莊嚴的儀式，自己參加前還必須「吃素」，這一項文化已經在客家庄中傳承了好幾百年，附有靈氣的神龍除了參加舞龍競技，也將透過遶境護佑人間。
苗栗市公所指出，今天舉辦祥龍點睛和舞龍競技為2017苗栗（火旁）龍系列活動揭開序幕，10日在苗栗市區舉辦「民俗踩街」、11日於河濱公園進行「（火旁）龍之夜」、13日在五文昌廟舉辦「化龍返天」，在元宵節期間將炸旺苗栗、熱鬧客庄。1060205
(中央社)
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