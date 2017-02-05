中山堂光雕結合搖滾樂 另類燈節氣氛
台北燈節今天邁入第2天，去年入圍金音獎的台語搖滾歌手李英宏與DJ Gin晚上8時將在中山堂廣場配合「西城大戲院」光雕秀舉行演唱派對，在地歷史故事搭上搖滾樂，感受不同燈節氣氛。
台北燈節今年首度移師到西門町舉辦，北市府從北門到中華路規劃8大燈區，供民眾邊逛邊拍，設於捷運西門站6號出口附近的主燈「小奇雞」從晚上7時開始，每30分鐘展演一次燈光秀，中山堂、北門也有光雕秀，中山堂光雕秀美30分鐘、北門光雕秀每20分鐘展演一次。
特別的是，中山堂光雕秀今晚搭配李英宏的搖滾演唱派對，聲色俱全，李英宏將演唱「我喜歡妳走路起來的樣子」、「什麼時候她」、「台北直直撞」等3首歌曲，現場結合3D建築光雕牆、舞蹈影像、在地歷史故事、嘻哈音樂，民眾可到場聆聽音樂、看表演，享受不同燈節氣氛。
中山堂「西城大戲院」光雕秀用多層次的空間元素，以蒙太奇的拼貼手法將舞蹈元素融進3D建築光雕，將中山堂「幻化」成一個大型野台戲院。1060205
(中央社)
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