「不合拿上電視說」卡古談心山豬 補破碎兄弟情
模仿「蛋黃哥」走紅的新生代諧星「山豬」陳俊甫，近日與同為搞笑藝人的卡古爆不合，曾是麻吉的兩人因言語糾紛，關係降到冰點，日前獲邀到吳宗憲節目和解，但兩人卻因邀功、忌妒等嫌隙鬧翻，昔日麻吉就快變成陌生人，卡古昨（4日）則突在臉書致歉，嘆把彼此不合的是拿上電視說，讓外界看了場鬧劇，不過他也表示，和山豬徹夜談心後，兩人已和好。
山豬與卡古因小摩擦一度快鬧翻，兄弟倆心結越結越深，而卡古昨在臉書透露，和山豬徹夜談心後，彼此都把心裡話說出來，彌補兩人心結後，兄弟倆終於和好，卡古有感而發嘆：「把彼此不合的事情拿上電視上說，冰山一角跟冰山二角在那吵架不合，讓大家看了場鬧劇」。
住同一個屋簷下的兩人差點形同陌路，山豬與卡古經過溝通，打開彼此心中的疙瘩，卡古感性說：「不論是同事室友還是朋友的角色，都要珍惜這得來不易的友情」，原本破碎的兄弟情總算和好，卡古也雀躍說：「很開心我跟山豬和好了」。
(中時電子報)
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