蔡英文籲北京：排除政治干擾 正視台商問題

蔡英文總統（中）5日出席「2017大陸台商春節聯誼活動」，協同海基會董事長田弘茂（中左）及陸委會主委張小月（中右），一起與現場的台商互相拜年。（鄭任南攝）

蔡英文總統5日出席「2017大陸台商春節聯誼活動」，舉杯與現場的台商互相拜年。（鄭任南攝）（提醒您，飲酒過量有害健康）

蔡英文總統5日出席大陸台商春節聯誼活動並致詞，呼籲北京當局排除政治干擾解決台商的困難。(陳君碩攝)

蔡英文總統5日出席海基會台商春節聯誼會，她呼籲北京當局，要正視解決台商經營上的各種問題及困難，並排除政治干擾，共同保障台商的合法權益，為兩岸的善意互動，作出積極、正面的示範。

蔡英文表示，今年國際經濟形勢，正在醖釀著變局，面對各種不確定因素，台灣更需要強化應變能力，拓展多元的對外經貿關係；亞洲各國經濟高度依賴對外貿易，未來二十年，亞洲也將成為全球最重要的市場。

台商最關心兩岸關係的發展，蔡說，兩岸的經貿關係發展已經超過30年，也深刻影響兩岸人民的生活，面對國際的新局，以及兩岸日益緊密的經貿關係，雙方無論是在兩岸經貿或者區域發展的場域，都存在共同的利益，以及互利合作的空間。

「我們也很願意抱持最大的善意，根據兩岸關係的動態發展，和對岸進行誠懇的對話和磋商，體現良性互動、互利雙贏的經貿合作關係。」蔡英文不忘向台商喊話，台灣是各位永遠的故鄉，以台灣作為再出發的全新起點，現在就是最好的時間點。

蔡英文指出，最近她從海基會得知，「台企聯」的台商朋友正在規劃返鄉，投資苗栗三義木雕園區；希望結合三義的好山好水，以及當地的工藝家，籌設木雕學校、觀光工廠，並擴建木雕博物館，推動三義觀光和產業的升級。這是一個很好的構想。我們非常願意，給予回台投資的台商，最充分的支持。我會請相關主管部門，要積極協助，促成這項投資計畫。

台灣在亞洲必須扮演建設性角色，蔡英文重申會積極地推動新南向政策，強化與東協、南亞和紐澳等國家的合作。也要展現更靈活、多元的對外貿易政策，持續跟主要貿易國家和區域，包括美國、日本和歐盟加強雙邊對話跟協商，深化互利共贏的經濟合作關係，促進台灣經濟及產業連結全球市場，確保總體的利益。

她邀請與會大陸台商，共同參與台灣經濟轉型升級的世紀工程，無論是加入國內的擴大投資方案，或者配合新南向政策，前進海外深耕佈局，我期待跟大家一起努力，群策群力，共同克服困難和瓶頸，為台灣經濟發展打開全新的局面。

(中時)