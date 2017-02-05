勞資爭議烽火燒社福團體 伊甸復康巴士駕駛抗爭

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伊甸基金會企業工會10多名幹部今天前往伊甸董事長葉瀛賓固定禮拜教會，高喊口號要求伊甸「要愛心、別欠薪」。（陳宜加攝）

國內勞資爭議「烽火連天」，社福團體也面臨員工抗爭勞動條件。伊甸基金會遭內部員工指控，長期違反勞基法、少給加班費，更無視勞檢結果、惡意拖延勞資協商，嚴重侵害勞工權益。伊甸基金會則聲明，一切依法辦理。

「待命非休息，還我加班費！」伊甸基金會企業工會10多名幹部今天前往伊甸董事長葉瀛賓固定禮拜教會，高喊口號要求伊甸「要愛心、別欠薪」，爭討伊甸旗下300多名復康巴士駕駛應得加班費，但葉瀛賓並未現身。

工會表示，復康巴士駕駛長久以來須於休息時間待命，每天1小時中，實質休息僅剩15分鐘，同時須負車輛保管責任、受GPS 監控、通訊也須保持暢通以隨時準備載客，認為形同待命而非休息，應列為工時、視同加班。

工會也說，去年5月台北市勞動局勞檢，認定伊甸將待命視為休息並藉此少算工時、不付加班費違法，加班時數亦超過法定時數，共開罰10萬元。

工會發言人李藍星控訴，迄今曾向伊甸3度反映，台北市勞動局勞檢也認定已違法，但勞資協商過程中，資方均未給予具體承諾，怒批「社福團體連員工權益都照顧不好，如何對外公益募款？」要求資方不耍賴、還加班費。

工會理事長周文柄表示，勞資雙方今年1月曾兩度協商，但資方僅派出無決定權的幹部與會，也未提出任何加班費償還方案，更於信函中耍賴不承認違法、無視勞檢結果。工會只好再度出面，要求資方拿出誠意與工會協商。

到場聲援的全國自主勞工聯盟執秘賈伯楷表示，勞基法規定休息時間應為自由利用、不受雇主指揮監督，也不必提供勞務或待命；伊甸應立即償還積欠1年平均250至280萬元加班費，並修改工作規則，並增加實質休息。

伊甸社會事業處長王昭恕回應，伊甸員工中午均有1小時休息時間，本就不算加班；駕駛可熄火於停車場、停車格或各場站休息，不受雇主指揮或監督，自由利用時間，若出勤遭遇塞車或突發狀況則可申請加班費，依法辦理。

王昭恕強調，伊甸為非營利組織，包括董事長在內均為無給職，且復康巴士由政府委辦，不可能違法，若工會不滿意協商結果，可依工會法合法程序啟動勞資協商，或向北市勞動局申請仲裁或訴訟，伊甸絕無關閉協商管道。

(中時)