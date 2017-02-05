《Uber不玩了系列一》計程車業者串聯 陳情小黃大體檢

也有網友表示，不是小黃鬥倒Uber，是Uber自己弄倒自己。(圖取自中時電子報)

網路叫車服務Uber因不堪長期被政府開罰，於開工首日宣布退出台灣。圖為上百名計程車司機於立法院外抗議政府放任Uber載客。(資料照/中央社)

計程車業者陳情小黃大體檢內容

「最可憐的還是消費者。」交通部公路總局2日對台灣Uber開出第一批處分書，總罰金2億3100萬元，Uber也宣布2月10日起暫停營業，但也有小黃業者決定反躬自省，呼籲政府不能把Uber趕走就算了，並已於近日向立委陳情發起計程車大體檢，他們訴求建立計程車退場機制，並檢討車行靠行制度，「否則消費者、駕駛及車行都吃虧。」

該陳情發起人，包括計程車客運商業公會全聯會理事長梁平良、計程車駕駛人工會全聯會理事長林聖河、計程車駕駛員職業工會總會理事長陳春棟，還有台北市、新北市計程車運輸合作社聯合社理事長高炳義、高三立等人，已向立法院交通委員會民進黨召委李昆澤陳情舉辦「改善計程車政策協調會」。

「計程車業千瘡百孔！」計程車駕駛人工會全聯會理事長林聖河說，國內有80％計程車是「靠行車」，每月繳靠行費給車行，車行卻不敢對車內整潔、司機服務等加以約束，因為顧忌司機跳槽到其他車行。車行也常發生司機遇事故理賠責任不清。

因此，林聖河認為，政府應思考輔導「計程車客運業（車行）正常化」，也就是由車行購車、聘用司機等，回歸實質意義上的客運業，藉此整合計程車產業，「當已投入大量車輛成本，會逼得業者不得不重視品牌形象，且基於聘雇關係，就有立場管理司機。」另外，國內只有加入車隊的計程車，才強制納保乘客責任險，其餘則不一定，政府應正視。

林聖河指出，Uber固然造成衝擊，但它的科技管理與提升品質，也值得借鑑，計程車業應把握此次機會好好改革。

另外，陳情訴求將北北基計程車數量從5.6萬輛降到4萬輛，以降低空車率。陳情召集人台灣計程車改革聯盟執行長吳華星解釋，政府當初開放運輸合作社及個人車行，本來期待可以帶動、提升整體產業品質，卻欠缺退場機制，導致現有牌照反而過多，小黃空車率過高，不僅業者、司機皆不賺錢，也犧牲乘客權益及服務品質。

吳華星舉例，政府可針對不同車種、車型訂立不同標準，要求達到一定車齡及車況的計程車，跳表起跳價逐年遞減5元；或換發執業登記證或行照時，附帶要求車況及服務品質，以建立退場機制。

該陳情也要求政府檢討鬆綁車色、彈性費率，並規定須以App叫車的「多元化計程車方案」，計程車業者指出，多元化費率仍比照現行計程車費率須經勞資協商後，再由地方政府審議、核定，並非開放業者制定，多元化上路的高雄、籌備中的台北等，起跳價仍比照計程車以85元、70元起跳，高雄可乘以1.2至2倍。

業者指出，這還是沒有真正實現費率自由化，「既不能訂定低於現行價格，或車種較貴，如Uber尊榮優步，也不能制定較高起跳價。」

「有一次開計程車在醫院排班，客人上車後小心翼翼地拜託我：『不好意思啦，到捷運站可以嗎？』我問他為什麼要這樣委屈，他說他常遇到載短程就擺臉色給他看的司機。」兼具Uber及計程車司機經驗的「運轉手的筆記本」部落格作者黃德仕，藉由這段經驗，強調消費者要勇於站出來，支持淘汰不適任的小黃。他也擬從網路串連有志提供高服務品質，卻又不想受制於車隊的計程車駕駛，在車身貼上共同識別，供消費者選擇。

黃德仕提醒，「優秀小黃駕駛很多，但若非計程車品質參差不齊，也不會有Uber發展空間」，若Uber被消滅後，大家又回到老路，對產業及消費者而言都很糟糕，「政府不做，我們只能自救！」

對此，業者陳情前，台北市計程車運輸合作社，已透過立委李昆澤及陳雪生辦公室行文向交通部反映類似問題。交通部在今年1月12日行文回應指出，計程車牌照數量是依縣市人口比例及使用道路面積成長比例發放，近年除個人車行，計程車行及合作社車牌未再發放，計程車總量已有減少趨勢。

交通部表示，已補助安裝新式計費表，建立產業管理基礎後，將檢討個人車行申請資格、合作社填充社員期限、車行營業車輛汰舊換新機制等計程車數量管制。至於乘客責任險等保費過高，交通部建議可向金管會溝通反映。

關於計程車客運業（車行）正常化，交通部回應，既有計程車業者有各種經營模式，整合成車行，除了業者意願，實務作業層面也不同，「宜循市場機制處理。」

有關檢討多元化計程車方案，交通部指出，消費者及業者多持正面態度，已有業者投入，在總量管制前提下，可跟原巡迴攬客計程車區別市場，提供多元服務。

(中時)