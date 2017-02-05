《Uber不玩了系列二》Uber員工：想幫助整個國家

受重罰衝擊，Uber將在2月10日暫停在台服務。(圖/中時電子報)

Uber為消費者選擇、司機及政府帶來什麼啟示？

受重罰衝擊，Uber將在2月10日暫停在台服務，但Uber帶來載客服務品質提升的改變，政府及計程車業者若未加參考，消費者就少了選擇。Uber建立在科技管理基礎上，除了讓資訊公開透明及提高媒合率，Uber有效利用大數據，提供載客熱點，並適時推出不同專案精進服務等，都值得借鑑。

除了以GPS記錄全程，有效避免因繞路產生消費爭議，還有搭乘前就揭露駕駛、車輛、預告價格區間等功能，媒合率高是Uber吸引駕駛的關鍵，加入Uber近兩年半的胡姓駕駛認為，Uber不斷精進媒合服務，盡量做到無縫接軌，平均2到3分鐘就能接到生意，降低空車率，是計程車路叫車系統，或路邊攬客無法企及的。

但也有計程車駕駛分享，熟門熟路、用心記憶的資深司機，厲害到能指出十字路口的哪一個街角一定載得到客人。但開Uber近兩年的楊姓駕駛分享，Uber可藉由彙整大數據，直接每周分享載客熱點給司機。

Uber也藉由消費者用App對司機評價，最高5顆星，建立淘汰機制，此外，Uber會定期歸納、統整客人對司機評價，具體找出哪裡出了問題，是服務，還是整潔等，建議司機改進，提升接客率。Uber的資訊透明及淘汰機制，如同有物報告創辦人周欽華在臉書分析，有效讓「不確定性消失」。

Uber也跟世界多個城市合作，推動Uber Movement，藉由分析駕駛跑遍城市的每個角落，長時間累積大量行程數據，提供給都市計畫專家、交通管理人員，評估城市基礎建設的投資。

Uber員工施小姐認為，Uber是一份充滿願景的工作，不僅改變交通習慣，並用合理價格提供優質服務，她也抱持Uber可運用科技「幫助整個國家」的理念。

她舉例，如復興空難時，Uber為回饋社會，透過系統設定，民眾到空難點捐物資，可減免車費。還有Uber團隊藉由推動各式專案，分別從司機、乘客端出發，搭配訪問及數據，構思精進服務，也有為身障者推出「關懷優步」，國外則有「小貓送養」及「聾啞人駕駛」等。

她形容，加入Uber後，自己參與，或瞭解Uber在國外推動的專案，才知道Uber做為平台，不僅從事交通運輸，可以做的事情想當多元。她也指出，國外旅客到台灣也可搭Uber，有助台灣國際化，並結合觀光。

對於Uber的處境，她認為愛用、支持Uber的人還是很多，「我相信Uber團隊跟政府持續溝通。」

Uber胡姓駕駛則認為，Uber是新興行業，政府尚無法納管很正常，目前只是過渡期。他指出，計程車本身數量也要控管，不適者就要被淘汰，大家一起進步，消費者才有選擇。

事實上，Uber的科技管理也挑戰既有計程車管理制度，如執業登記證存在的必要。執業登記證主要檢視駕駛有無重大犯罪前科，並檢驗駕駛是否熟知城市道路，但除了Uber駕駛必須申請良民證，即可過濾犯罪前科，周欽華也在臉書指出，GPS與手機普及，機器接管決定路線工作，且能整合全城的即時路況，算出最省錢路線。

另外，Uber模式可能做為銜接未來發展模式的過渡，如創新工場董事長兼執行長李開復在臉書指出，Uber不只是另一種計程車，其結合人工智慧大數據後台，也蘊含未來出行趨勢，如自動駕駛及共享無人駕駛，在載客、送餐到物流都會發生影響力，可推動科技進步。不一定要Uber來做，但台灣不要錯過這次革命。

不過，為對抗Uber搶市，小黃業者如台灣大車隊的App叫車服務，已跟進推出信用卡支付、GPS記錄路程、即時分享路程、評鑑機制等，可見業者並不欠缺反應能力。但也有司機因此質疑，如果小黃能做到相同水準，費率卻受限，「政府罰Uber，是不是也要考慮鬆進一步綁既有產業？」

「Uber固然以低價不公平競爭，也不合法，但計程車『Uber化』帶來品質提升，卻是消費者想要的。」台灣計程車改革聯盟執行長吳華星指出，儘管已有業者努力改變，但政府不帶頭，能改變還是有限。

(中時)