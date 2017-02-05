《Uber不玩了系列三》Uber司機：全職不如小黃 兼差大減車壽

Uber不堪長期開罰，日前宣布本月10日退出台灣。圖為3日在北市使用Uber叫車軟體，但招不到車。（張鎧乙攝）

Uber將於2月10日暫停在台服務，消費者少了一種選擇，但對仰賴Uber維生的全職司機是否也是一大損失？

曾親自試開100趟Uber，本身及父親也是計程車司機，為此撰寫多篇心得分享的「運轉手的筆記本」部落格作者黃德仕認為其實不然。

他分析，Uber縱使媒合率高，但每趟車資抽成20％到25％，去年6月又降價15％，跟小黃相比，儘管可用多趟次拚到跟小黃同樣收入，但也有更多車、油耗成本，「Uber不適合全職」成為試開後的結論。

Uber司機去年1月16日前加入，每趟車資抽成20％，之後加入抽成25％。計程車方面，記者前後5次搭乘台灣大車隊計程車，司機表示，除了靠行費每月1000元，車隊每月收取費用不等，大多數司機採吃到飽3000元月租費，即叫車系統媒合每筆客人不再抽取10元。其他還有每月100元資料整理費、100元保險費，及浮動成本，如企業簽單每筆由司機吸收近10％到15％費用等，每月給車隊3500元到4000元不等。

另外，他們指出，計程車全職駕駛，每日開車時數介於10到14小時。

開Uber2年半的台北陳姓駕駛認為，儘管Uber單趟車資較低、抽成高，但App比計程車叫車系統更快媒合到客人，以趟次多取勝，也可省去計程車空車在路上巡迴攬客的車、油耗。

黃德仕也指出，他開Uber所收車資，扣掉1／3（計程車也差不多）車耗（如更換輪胎、煞車皮、壓縮機及車輛整體年限等）、油耗成本，仍達到跟開計程車差不多收入。

然而，Uber在去年6月降價15％後面臨重大轉折，他剛好在降價前後兩周擔任Uber駕駛。

黃德仕解釋，去年6月降價15％前後，車資確實減收1成；台中Uber林姓駕駛也指出，降價後，儘管Uber維持補貼，如每趟次、接單達一定數量，Uber會發予奬金，缺車地區和時段也有加成，像是乘客車資以x1.3倍計算，司機可收到x1.5倍車資，也有最低保證趟數和收入，但他表示，收入還是差了一些。

不僅Uber駕駛收入減少，同時車、油耗成本也增加，黃德仕說明，收入減少降低Uber駕駛投入意願，因此降價前，Uber不僅媒合客人迅速，他也能在5分鐘內載到下一組客人。但降價後，儘管客人搭乘意願提高，媒合速度不變，不過司機減少，系統擴大配對範圍，導致他在降價後，經常遇上要10分鐘路程才能載到下一組客人。

「這些就是多出來的車、油耗，加上收入減少，必須靠更多時間、更多趟次才有降價前收入，又有更多附帶成本，很多司機吃不消，除非Uber降低抽成，否則已不適合開全職。」黃德仕說，以全職論，小黃不用付牌照稅、燃料稅，對Uber也是成本。

不過，Uber台灣區總經理顧立楷曾在去年6月指出，約有半數以上Uber司機，每周開車時數不到10小時，可見Uber以兼職者居多。Uber駕駛分析，這是因為Uber投入成本低、離開簡單，兼差者也視車資為額外收入，不計較抽成、成本等，而願意投入。

但黃德仕提醒，其實兼職者往往忽視開Uber將減損車輛壽命，可能導致提早換車，而公路法修正案通過後，Uber司機更要冒著吊扣駕照風險，Uber司機也缺乏勞工權益，或車輛遭逢交通意外等保障保險，「所以開Uber也不是划算的兼職業別。」

「叫顧老闆自己來開一天就知道了。」這是Uber駕駛臉書社群常流傳的一段話，也有Uber駕駛認為，Uber以高品質取勝，乘客回籠率高，沒有理由靠著拼價錢搶奪市場，犧牲刀口上的司機。

(中時)