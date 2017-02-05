NBA》親兄弟明算帳 詹姆斯「修理」安森尼

詹姆斯運球突破，想要攔阻的安森尼，卻遭騎士中鋒崔斯坦湯普生完全卡住。(美聯社)

既然無緣成為隊友，到了球場上正面對決，「小皇帝」詹姆斯絕對不會對「甜瓜」安森尼客氣！詹皇5日拿32分、10助攻與5籃板，表現完全壓過安森尼的17分、6籃板與2助攻，騎士也順理成章以111比104擊潰地主尼克。

尼克先前傳出想把安森尼送到騎士，讓他跟詹姆斯從好友變隊友，可惜尼克貪婪要求必須換到「愛神」洛夫，堅決不想交易洛夫的騎士高層，只好斷然拒絕這筆交易，也跟洛夫表達不會換他決心，造成詹姆斯無法跟安森尼同隊結局。

結果5日洛夫在因傷缺席兩場後復出，隨即用實際行動跟騎士高層表態，貢獻23分、16籃板，包含投進4記三分球，適時填補厄文沒打(腿傷)的得分空缺，佛萊也有14分進帳，崔斯坦湯普生12分、5籃板，柯佛11分。

相當鬱悶的安森尼，5日雖有詹寧斯23分、10助攻與5籃板，康尼李17分，賀南戈梅茲16分等人的火力支援，卻仍無法扭轉一路落後頹勢，尼克不僅羅斯繼續因傷缺席，先發中鋒諾亞也在上半場大腿拉傷退場治療。

(中時電子報)