毒蟲散盡家財 大嘆歹路毋通行
陳姓男子在農曆春節前後分別因毒品案被警方逮獲2次，警方查出陳男原本擁有美好的事業與家庭，卻因染毒而散盡家財、妻離子散，因而大嘆「歹路毋通行」。
嘉義縣警方表示，因毒品案通緝遭的陳男，在農曆春節前被警方逮捕歸案；春節連續假期結束後，他又在嘉義縣鹿草鄉違規超車，被警方查獲持有海洛因、安非他命等毒品。
警方表示，陳男被警方查獲時，突然捲起衣袖，露出布滿針孔的手臂，幽嘆的說「信不信由你，左手3000萬，右手2000萬」，原來陳男為了吸毒，已耗盡家產，弄得妻離子散。
警方進一步調查指出，正值壯年的陳男，原本從事貨運業，擁有不錯的收入及美滿的家庭，然而卻在15年前接觸到毒品後，將他的人生推向無底深淵。
為了支付龐大的毒品費用，陳男陸續變賣家產，最後連貨車等生財工具也變賣一空，不僅妻離子散，連身體健康也賠上，如今只能開著破舊的老爺車四處打零工維生。
警方指出，陳男在農曆春節過後，原本打算開著老爺車去打零工，卻因違規超車而被警方查獲持有毒品，他也大方坦承吸毒，並感慨「歹路毋通行」、「一步走錯，步步錯」。
警方表示，毒品是罪惡淵藪，陳男就是一面借鏡；如今不少毒蟲年紀輕輕，就因染毒而損害健康，甚至終生必須穿上紙尿褲，吸毒者當引以為戒。1060205
(中央社)
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