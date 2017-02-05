機車行偷車湊零件 老闆過年缺錢行搶才曝光
高市鳳山1處機車行外觀普通，沒想到34歲陳姓老闆涉嫌偷車湊零件，改裝成新車再賣出，大做無本生意，顧客均被蒙在鼓裡，但陳男因吸毒開銷變大，過年期間在路上搶劫女子皮包，警方循線逮人，才讓機車行的黑心勾當意外曝光。
鳳山警方表示，陳男在文化西路經營機車行，已有2、3年時間，但他卻涉嫌將顧客報廢的舊機車，裝上偷來的機車零件，改裝成新車、拉高價格販售，由於他平時相當低調，一般顧客還以為是普通車行。
然而，陳男因沾染毒品，逐漸入不敷出，上月27日除夕夜，他在五甲三路見1名30歲吳姓女子穿著入時，手拿名牌皮包，竟將機車騎上人行道，從後方搶走吳女皮包，吳女在後方苦苦追趕，最後也只能看陳男逃離，損失2萬8000元現金。
陳男食髓知味，29日初二深夜，在文平街再度行搶57歲陳姓女子，錢沒到手卻害陳女跌倒受傷，10分鐘後他逃到建國路三段，再搶另名呂女；警方調閱監視器，在自強一路發現陳嫌犯案騎的贓車，以及換下的外套、襯衫、工作褲。
警方依工作褲上的油漬，及贓車被改裝痕跡，研判搶嫌應具備機車修護技能，循線找上有毒品、竊盜等前科的陳男，他起初矢口否認，但警方在機車行內找出安非他命1.67公克、被拆解的贓車，令他百口莫辯，訊後被依搶奪、竊盜、毒品罪嫌送辦，涉及機車解體違法部分，警方也將另外深入追查。
(中時)
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