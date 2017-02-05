田弘茂：台商聯誼出席人數不比往年少
海基會董事長田弘茂表示，今天出席台商春節聯誼的總人數約500人，不比往年少，不需往對岸政治打壓方面聯想。
海峽交流基金會舉辦的「2017大陸台商春節聯誼活動」上午在台北登場。田弘茂接受媒體訪問時，作上述表示。
被問及大陸台商組織「全國台灣同胞投資企業聯誼會」（台企聯）會長王屏生及部分台商會長今天未出席，田弘茂說，許多未出席的台商會長在農曆年前均已向海基會說明因個人因素無法出席，因此不需要解釋為政治作用。
田弘茂表示，舉辦台商春節聯誼活動是讓外地台商回到故鄉團圓，大家有一個可以互動的環境，並讓總統可以說明國家政策，與台商互動。
他也提到，自己仍對兩岸關係未來改善抱持樂觀態度，台商所關心的議題，海基會都有注意到，也會提供必要協助。
海基會發言人李麗珍1月25日表示，「2017大陸台商春節聯誼活動」預計全體參加人員共有400多人，其中台商約有200多名，數字規模與往年差不多。1060205
(中央社)
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