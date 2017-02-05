暫緩禁移民 美準備再接敘利亞等國難民

我要評比

美國聯邦法官昨天下令全國暫緩實施川普總統暫時禁止難民入境的禁令之後，國務院今天準備重新接納敘利亞等國難民，最快6日就會又有難民入境。

路透社看到的美國國務院難民辦公室電子郵件顯示，美國政府正和法律團隊以及跨部會與海外夥伴合作，遵照裁決辦理。

川普1月27日簽署行政命令暫緩接納難民120天，並無限期禁止敘利亞難民入境，但西雅圖聯邦地方法官羅巴特（James Robart）昨天下令全國暫緩總統令。1060205

(中央社)