北愛罰嫖不罰娼 性工作者憂暴力風險增

法律系畢業的性工作者蘿拉李（Laura Lee）明天將現身北愛爾蘭高等法院，挑戰北愛一項把買春列為非法的法律。

湯森路透基金會（Thomson Reuters Foundation）報導，北愛爾蘭於2015年將買春行為入罪，此舉被部分倡導團體認為，有助消除非法性交易。

但其他團體則批評這個法律，指這會讓性交易轉入檯面下，並增加性工作者面臨暴力的風險。

蘿拉李告訴湯森路透：「我正挑戰這項法案，因為這會對性工作者造成一個絕對危險的環境；顧客因害怕遭報復而拒絕表明身分，我們這些性工作者就無法評估他們，若出了事也無從反駁。」

蘿拉李表示，許多已婚或有家庭的「好客戶」已減少，因為這些人害怕買春被抓，留給性工作者的只剩那些得提高警覺且態度糟糕的客人。

北愛爾蘭追隨加拿大、瑞典、挪威及冰島，引進罰嫖不罰娼的法律，盼終止非法性交易。

去年9月，法官裁准蘿拉李就相關法律所提的質疑可以成立。蘿拉李指這項防制人口販運與剝削的法案，侵害她的隱私權及免於歧視的自由。（譯者：中央社陳亦偉）1060205

(中央社)