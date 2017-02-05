北市大樓外牆工程 工人摔13層樓身亡

分享至

分享至

分享至

分享至

分享至

我要評比

台北市消防局今天上午獲報，台北市松山區一處大樓正在施作外牆補強工程，一名工人不慎從15樓墜至2樓，警消趕赴現場後，發現傷者已明顯死亡。

消防局今天上午11時29分獲報，台北市松山區一名工人從高樓摔落，警消派出人車馳援。

警消趕赴現場後發現，這處大樓正在施作外牆補強工程，疑似重心不穩，這名工人從15層樓高摔落至2樓，已明顯死亡。1060205

(中央社)