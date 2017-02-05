幼兒語言發展遲緩 醫師籲及早治療
就讀幼兒園年齡的幼童正是學習表達能力的階段，但有些幼兒可能因語言發展遲緩而影響學習。醫師指出，如果能及早診斷並接受語言治療，治療效果會比較好。
衛生福利部新營醫院復健科主任倪昊白表示，雖然每個孩子的語言發展快慢並不相同，但還是有些重要的指標可以參考；當語言發展起步年齡較晚、發展的進度較慢、或發展的程度較正常兒童低下時，都應該盡快尋求語言治療師的協助，做詳細的語言發展評估。
倪昊白指出，最近門診中有一名就讀幼兒園中班的男童，因被媽媽認為講話發音有俗稱的「臭乳呆」情況。經評估診斷為構音異常，在醫師建議下進行語言治療；3個月後已完成構音矯正，並針對矯正後的語音，慢慢應用在生活對話中。
他說，另有一名5歲女童，因平時不愛說話、表達能力較差且說話含糊。經評估後為語言發展遲緩，經過3個月的個別語言治療、加上2個月的團體語言治療，已可表達出完整的句子，接著加強敘事能力。
倪昊白表示，臨床常見造成語言發展遲緩的問題很多也很複雜，早期發現早期治療是非常重要的。當家長懷疑孩子的發展較一般孩子遲緩時，務必尋求醫療專業人員做詳細評估，找出問題根源進行治療，以免影響孩子往後的發展。1060205
(中央社)
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