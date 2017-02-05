PGA》安秉勛鳳凰城領先 美巡新亞洲選手冠軍？

韓國新秀安秉勛領先，決賽輪爭美巡首冠。(美聯社)

鳳凰城公開賽冠軍落入亞洲選手之手？但可能不是衛冕者日本名將松山英樹，而是大部分球迷陌生的韓國25歲新面孔安秉勛。

安秉勛5日在第3輪揮出6鳥0柏忌65桿(-6)，以總桿197桿(-16)單獨領先，6日決賽輪爭奪生涯第1座美巡冠軍，如果順利拿下領先勝，將是賽史首度連2年由亞洲選手奪冠。

安秉勛2009年曾贏得美國業餘錦標賽冠軍，2015年也奪得歐巡BMW錦標賽冠軍，鳳凰城公開賽是他2016-2017球季第3戰，結果這場比賽可能讓他奪下美巡首冠，一戰成名。

他說：「很高興今天打出沒有柏忌的比賽，我不乎領先幾桿進入最後1天決賽，希望繼續有0柏忌表現。」

不過，過去7年只有美國46歲老將米克森在2010年贏過領先勝，歷史經驗提醒安秉勛想奪冠得拿出真本事，何況，他只領先蘇格蘭選手萊爾德1桿，另落後4桿並列第3有4人，包括爭奪2連霸的松山英樹。

松山英樹第3輪出現小幅震盪，全場抓到6隻小鳥，但也吞下3個柏忌，只打出68桿(-3)，擴大落後差距，不過仍有機會重演去年歷史，先追平佛勒，再於延長賽封王。

(中時電子報)