蔡英文：積極協助台商轉型升級回台投資

總統蔡英文今（5）日中午參加海基會主辦的「2017台商春節聯誼」，他在致詞時表示，未來，將與陸委會、經濟部、海基會和相關專家們進行更深入的研究規劃，加強保障台商投資權益，「並積極協助台商轉型升級後回台投資」。

2017年台商春節聯誼，包括蔡英文、陸委會主委張小月、海基會董事長田弘茂、經濟部部長李世光，以及近500名台商與會。

面對近年中國大陸經濟的變局及全球經濟的新情勢，許多台商正在重新布局，整合國內外或兩岸的事業版圖，其中，還有台商正規畫回台投資苗栗三義木雕園區。對此，蔡英文表示，會給予台商最充分的支持，也會請相關主管部門，「積極協助」，促成投資計畫。

蔡英文更在會中力邀台商，共同參與台灣經濟轉型，包括加入國內的擴大投資方案，以及配合新南向政策。

蔡英文提到，近期行政院提出的綠能建設、水環境建設等基礎建設計畫，都是加速推動台灣經濟結構轉型。她也強調，包括年金改革，落實勞工周休二日等政策，都是為了經濟的永續發展，奠定良好環境，也是打造國家長期競爭力的「必要手段」。

蔡英文表示，將與陸委會、經濟部、海基會和相關專家們進行更深入的研究規畫，加強保障台商投資權益，「並積極協助台商轉型升級後回台投資」，試圖讓台商在僵固的兩岸關係以及經濟情勢當中，開闢一條新路。

(工商)