中時電子報

優質豐富的新聞媒體

歷史新聞

馬王觀望 整合陷泥淖？吳敦義：從未說沒困難

中時
點閱334
我要評比
3/10
參選國民黨主席的前副總統吳敦義表示自己從來沒講過整合沒有困難，要看因緣聚合，不能強求。（黃世麒攝）
參選國民黨主席的前副總統吳敦義表示自己從來沒講過整合沒有困難，要看因緣聚合，不能強求。（黃世麒攝）

前副總統吳敦義參選國民黨主席，起初被看好是反洪最強勢力，不過近期整合出現狀況，原本是馬金、本土派通吃的吳敦義，卻陷入兩派都轉為觀望態度的狀態。吳敦義今天參加陸軍官校四十三期同學會前接受訪問時表示，他從來沒講過整合沒有困難，都要看因緣聚合。

吳敦義被問到在整合上是否有困難時表示，自己從沒講過整合沒困難，一切都要看因緣聚合才有機會，不能強求，但他強調，選舉要公開公正公平，才不會影響團結，最怕是選舉不公不義的話，就會影響團結。

(中時)

關鍵字：馬英九吳敦義王金平
點閱334
我要評比
3/10
好友人數

相關新聞

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。