馬王觀望 整合陷泥淖？吳敦義：從未說沒困難

參選國民黨主席的前副總統吳敦義表示自己從來沒講過整合沒有困難，要看因緣聚合，不能強求。（黃世麒攝）

前副總統吳敦義參選國民黨主席，起初被看好是反洪最強勢力，不過近期整合出現狀況，原本是馬金、本土派通吃的吳敦義，卻陷入兩派都轉為觀望態度的狀態。吳敦義今天參加陸軍官校四十三期同學會前接受訪問時表示，他從來沒講過整合沒有困難，都要看因緣聚合。

吳敦義被問到在整合上是否有困難時表示，自己從沒講過整合沒困難，一切都要看因緣聚合才有機會，不能強求，但他強調，選舉要公開公正公平，才不會影響團結，最怕是選舉不公不義的話，就會影響團結。

(中時)