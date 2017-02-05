待命算休息 伊甸復康巴士駕駛抗議

伊甸基金會復康巴士駕駛不滿休息時間仍須保持待命，卻未獲資方給予的加班費，5日到伊甸基金會董事長葉瀛賓平常禮拜的教會抗議。伊甸基金會則回應，員工的休息時間並非加班。中央社記者吳欣紜攝 106年2月5日

伊甸基金會復康巴士駕駛不滿休息時間仍須保持待命，卻未獲資方給予的加班費，今天到伊甸基金會董事長葉瀛賓平常禮拜的教會抗議。伊甸基金會則回應，員工的休息時間並非加班。

伊甸基金會企業工會成員今天到台北基督長老和平教會前抗議，要求伊甸基金會支付過往違法規避給付的每日1小時加班費。伊甸基金會企業工會理事李藍星說，巴士駕駛每日工作11小時，但復康巴士上均有裝設GPS衛星定位系統，即便是1小時的休息時間都仍需受到基金會調度、支配及監控，隨時處於待命狀態。

工會表示，去年也已向台北市勞動局提出勞動檢查，勞檢結果認定資方違法，復康巴士駕駛若仍保持待命，就不應屬休息，因此要求基金會補足每日1小時的工資及加班費。

針對工會訴求，伊甸基金會則回應，勞基法規定每個員工都要有1個小時的休息時間，駕駛休息時段都會呈現在當日的班表，僅須按表接送、依規劃時間休息，也已經規劃配套，提供適合於休息時間休息的停車場資訊給駕駛。

伊甸基金會表示，復康巴士服務對象為身心障礙夥伴，不論工會希望使用什麼管道協商或調查，基金會都會全力配合。1060205

(中央社)