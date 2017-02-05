NBA》要聽外婆的話！林書豪引爆婆媳問題

看來林書豪很想引發林家的婆媳問題。(取自林書豪LINE官方頁面)

林書豪5日在LINE官方網頁放上一段「要聽外婆的話」17秒影片，內容是他詢問外婆，到底比較喜歡他？還是他媽媽？結果外婆毫不考慮回答，「當然是你！因為你媽什麼都是NO！NO！NO！」頓時讓林書豪當場笑到翻掉。

這段影片可能是在過年期間，外婆前往紐約探視林書豪時拍攝的，只是林書豪有點故意想要引爆家庭婆媳問題，跟向來很疼愛他們3兄弟的外婆提出這種問題，擺明就要外婆回答比較喜歡外孫，幸好只是開個玩笑，看來無傷大雅。

想要知道林書豪怎麼問外婆這個問題，以及他聽到外婆回答的誇張狂笑反應，請球迷前往下面連結，就可一探究竟了：https://timeline.line.me/post/_ddHgCZlH4czjwxjRX7LwLdPvGkMGzmwSy_sRBQg/1148626841907029034

(中時電子報)