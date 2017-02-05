男持玩具槍搶提款女 遭海軍上士制伏
郭姓男子昨天晚間持玩具槍到郵局徘徊，見連姓女子領完錢隨即上前行搶，1名海軍上士正好路過上前阻擋，雙方發生扭打，警網也迅速抵達現場，聯手制伏郭嫌。
39歲的郭男昨天約晚間9時30分，持玩具手槍前往基隆市仁二路上的郵局尋找作案對象，見32歲的連姓女子剛領完錢，立刻快步上前行搶，連女緊抓著包包大喊「搶劫」，驚動一旁民眾報案。
此時，在海軍168艦隊服役的34歲陳姓上士正好路過，身材壯碩的陳男見狀，立即上前阻擋郭男去路，雙方發生激烈拉扯，延平街派出所員警隨後趕抵現場，將郭男上銬帶回警局。
警方調查，連女的包包內裝有現金新台幣2100元、信用卡等財物，至於有搶奪、強盜、毒品等前科的郭男，先前也曾因缺錢買毒行搶，郭男昨晚犯案時，隨身攜帶的玩具槍，也因和陳男發生拉扯掉在地上。
郭男在警訊時供稱，因長期失業，只靠60多歲的母親在便當店上班微薄收入維持家計，家裡已經快過不下去，房子也快被法拍，走投無路才會鋌而走險犯案，警方訊後依強盜罪嫌，將郭男移送法辦。1060205
(中央社)
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