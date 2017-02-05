學測作文考慮翻譯後給分 李茂生質疑
今年學測國文科作文出現有考生用英文作答，閱卷老師指出，翻譯後再給分是可能選項。台大法律系教授李茂生在臉書發文質疑，難道英文比中文高尚？
106學年學科能力測驗非選擇題閱卷近日展開，國文科引導寫作部分，有一名考生全篇用英文寫，讓閱卷老師相當頭大，將開會討論如何給分。
學測國文科閱卷召集人、台師大國文系教授顏瑞芳表示，題目沒有特別要求用中文寫作，但這畢竟是國文科，全篇用英文寫，這麼多年來也是第一次發現。要由大考中心開會討論如何給分，幫忙翻成中文也是可能的選項。
台大法律系教授李茂生昨晚在臉書轉貼相關新聞，同時發文指出，「我搞不懂到底問題在哪兒」。
李茂生表示，在台灣官方語言與文字是中文，那麼考「國文」就是考中文，不僅題目與答案都需要用「國文」回答，不然測不出程度，這是當然解釋，難道學測中心的人認為英文比中文高尚，考生用較高檔的語言回答問題，雖然不符合考「國文」的意旨，但因為檔次太高所以猶豫了？
李茂生質疑，如果以上是正解，那麼今年如果有人用英文回答研究所的試題，他該怎麼辦？考題上沒有註明要用中文回答，難道要拿給校方翻譯成中文後，才給分嗎？1060205
(中央社)
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