台灣燈會將登場 台鐵高鐵都加班

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2017台灣燈會將於雲林登場，燈會期間台鐵將加開62班次、高鐵將加開38班次列車，雲林縣政府則在斗六、斗南站設轉乘接駁點。圖為虎尾主燈區試燈情形。（雲林縣政府提供）中央社記者江俊亮傳真 106年2月5日

2017台灣燈會將於雲林登場，燈會期間台鐵將加開62班次、高鐵將加開38班次列車，雲林縣政府則在斗六、斗南站設轉乘接駁點。

雲林縣政府表示，台灣燈會將於11日至19日在虎尾主燈區、7日至19日在北港燈區登場；其中虎尾主燈區在高鐵雲林站站前廣場舉行。

為了接運賞燈旅客，台灣高鐵公司在11日至19日燈會期間，將加開38班次列車，並結合在地觀光資源，規劃高鐵燈會套裝行程，提供高鐵假期、飯店聯票等產品。

台鐵局則將自8日起至19日，每日下午5時起至末班車止，對號列車增停斗南站（普悠瑪號、環島觀光列車、團體列車及直達車除外），並加開彰化─嘉義間區間列車，合計加開62列次。

雲林縣政府表示，為了方便民眾前往燈會會場，縣府將在台鐵斗六站、斗南站設置轉乘接駁點，要前往燈會會場的旅客，可在斗六站或斗南站轉乘接駁公車。1060205

(中央社)