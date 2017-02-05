陸客減少 張小月：擴大他國客源
陸客來台人數自去年新政府上任後出現斷崖式下墜，衰退約5成左右，陸委會主委張小月5日對此表示，可擴大客源，爭取來自其他地方的旅客。
張小月5日出席大陸台商春節聯誼活動前受訪表示，希望陸客增加更多自由行，在觀光體質上，能夠做得更精進、深化，讓觀光客能夠一來再來；也希望大陸不要對陸客限縮，畢竟兩岸人民多互動，往來溝通交流，大家可以增進友情、避免誤會。
對於今年兩岸破冰的可能性，張小月表示，都是往好的方面來想，希望今年能夠有好的機會。
對於大陸擬對台加強國民待遇的政策，張小月認為，如果是對台商在大陸做生意、工作生活，對他們有幫助，沒有歧視，又符合法令規定，符合國家尊嚴，她都樂觀其成，不反對。對於這是否代表大陸的善意？張小月表示，還沒看到具體措施，還是希望台灣民眾在大陸能夠受到好的對待，在那工作求學經商沒有遇到困擾。
海基會董事長田弘茂受訪則認為，兩岸情勢的僵局，已經不是新議題，但他個人一直對未來兩岸關係改善，仍然存在相對樂觀的態度，包括台商的各界關心，他都有足夠的資訊注意到，也會盡量在這種情況下 提供必要協助。
被問及海基會是否沒有作用了，田弘茂強調「有作用啦，一定有作用！」
(旺報)
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